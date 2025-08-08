وسیم اکرم کی بابر کی ٹی20سکواڈ میں واپسی کی حمایت
لاہور(سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بابراعظم کی ایشیا کپ کے لیے سکواڈ میں واپسی کی حمایت کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ انہیں تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنی چاہیے ۔
ایک انٹرویو دیتے ہوئے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں بابراعظم کو ضرور قومی ٹی20 ٹیم میں شامل کرتا کیوں کہ آگے ایشیا کپ اور اس کے بعد ٹی20 ورلڈکپ آرہا ہے جس کے لیے ہمیں ایک سینئر بیٹر کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ شائقین کرکٹ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے 2019 میں سمرسیٹ کی نمائندگی کی تھی تو وہ تقریباً 150 کے سٹرائیک ریٹ سے رنز بنا رہے تھے ، وہ اپنی بیٹنگ کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔سابق کپتان کا کہنا تھا کہ جب ہم 140 یا 160 رنز کے ہدف کا تعاقب کررہے ہوں تو خاص طور پر بڑی ٹیموں کے خلاف ہمیں ایک ایسے کھلاڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو ذمہ داری لے اور باقی 10 کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر چلے ۔انہوں نے کہا کہ بابراعظم دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں، وہ اپنے کھیل کو فارمیٹ اور میچ کی صورتحال کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ ماضی میں بھی ایسا کرچکے ہیں اور مستقبل میں بھی کرسکتے ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ بابراعظم کے اندر ابھی بھی بہت کرکٹ باقی ہے ہمیں سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ۔