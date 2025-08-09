صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکٹوریہ نے پہلی بارنیشنل بینک اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
مونٹریال(سپورٹس ڈیسک)کینیڈین ٹینس کھلاڑی وکٹوریہ ایمبوکو نے پہلی مرتبہ ڈبلیو ٹی اے نیشنل بینک اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔

18 سالہ وائلڈ کارڈ پرانٹری حاصل کرنے والی کینیڈین ٹینس کھلاڑی وکٹوریہ ایمبوکو نے خواتین کے سنگلز مقابلوں کے فائنل میں 27 سالہ جاپان کی نامور ٹینس سٹار اورچار گرینڈ سلام ٹائٹلز کی چیمپئن ناؤمی اوساکاکو 1-2 سیٹس سے شکست دے کر اپنے کیریئر کا پہلا ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل جیت لیا۔ وکٹوریہ ایمبوکونے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 27 سالہ ناؤمی اوساکاکو 6-2، 4-6 اور 1-6سے ہرا کر ٹورنامنٹ جیتا۔ اس فتح کے ساتھ ہی کینیڈین ٹینس کھلاڑی وکٹوریہ ایمبوکو خواتین کے سنگلز مقابلوں کی عالمی درجہ بندی میں 85 ویں سے 25 ویں نمبر پر پہنچ گئی ہیں۔ 

 

