حیدرعلی کیس،مانچسٹر پولیس نے تفصیلات جاری کردیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک)گریٹر مانچسٹر پولیس نے کرکٹر حیدر علی سے متعلق تفصیلات جاری کردیں۔مانچسٹر پولیس کے مطابق 4 اگست کو جنسی زیادتی کی شکایت موصول ہوئی اور زیادتی کا واقعہ مبینہ طور پر 23 جولائی کو مانچسٹر کی حدود میں پیش آیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے الزام میں 24 سال کے نوجوان کو گرفتار کیا گیا اور واقعے کی تحقیقات مکمل ہونے تک ملزم کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔خیال رہے کہ گزشتہ روز خبر سامنے آئی کہ خاتون سے مبینہ زیادتی کے الزام میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی کی مانچسٹر میں گرفتاری کے بعد ضمانت پر رہا کیا گیا۔انگلینڈ پولیس نے قومی کرکٹر حیدر علی کو 2 ہفتے بعد دوبارہ طلب کرلیا ہے اور اس دوران ان پر برطانیہ چھوڑنے پر پابندی ہے ۔ 

 

