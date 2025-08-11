ایشیا کپ : فخر زمان اور سلمان مرزا کی ٹیم میں شمولیت کا امکان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )تین ملکی سیریز اور ایشیا کپ میں اوپنر فخر زمان کے ساتھ فاسٹ بولر سلمان مرزا کی ٹیم میں شمولیت کا قوی امکان ہے ، شاداب خان کے نام پر غور نہیں کیا جارہا۔
ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان اگلے ہفتے اور کیمپ لاہورمیں لگانے کی تجویز ہے تاہم حتمی فیصلہ ویسٹ انڈیز سے واپسی پر سلیکٹرز، ہیڈ کوچ اور کپتان سلمان آغا کی مشاورت سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ہیمسٹرنگ انجری کے شکار بائیں ہاتھ کے اوپنر فخر زمان ایک دو ون میں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رپورٹ کریں گے جہاں پی سی بی میڈیکل پینل ان کی انجری کا معائنہ کرے گا۔اطلاعات کے مطابق فخر زمان کی انجری زیادہ پریشان والی بات نہیں، اوپنر پرامید ہیں کہ وہ معمول کے ری ہیب سے ہی فٹنس مسائل سے جان چھڑا لیں گے ۔سلیکٹرز کو بھی یقین ہے کہ فخر زمان تین ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے دستیاب ہوں گے ۔ اس کا انحصار ان کی میڈیکل رپورٹس پر ہے ، اگر میڈیکل پینل نے اجازت دی تو پھر فخر زمان کولازمی طورپر اسکواڈ میں شامل کیا جاسکتا ہے ۔بولنگ کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سلیکٹرز سلمان مرزا کو اسکواڈ کا حصہ بنانے کے حامی ہیں، اس لیے ان کا نام ڈارون آسٹریلیا جانے والے سکواڈ سے واپس لیا گیا ہے ۔پی ایس ایل کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں سلمان مرزا نے متاثر کن پرفارمنس دی ہے ۔ تین ملکی ون ڈے سیریز اور ایشیا کپ کیلئے سولہ کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جاسکتاہے ۔پاکستان، افغانستان اور یواے ای کی سیریز 29 اگست سے شارجہ میں ہوگی جس کی تیاریوں کے لیے تربیتی کیمپ 20 اگست کو متوقع ہے ۔