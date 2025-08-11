صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردوں کی قومی فٹبال ٹیم کیساتھ پہلی بارخاتون منیجر تعینات

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال کی تاریخ میں پہلی بار بوائز ٹیم کے ساتھ خاتون منیجر کو تعینات کر دیا گیا۔

پی ایف ایف نے عروج سہیل بٹ کو پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم کا منیجر مقرر کیاہے ،عروج سہیل بٹ پی ایف ایف میں بطور سیف گارڈنگ افسر کام کر رہی ہیں، وہ فیفا اور اے ایف سی کی سند یافتہ سیف گارڈنگ افسر ہیں۔پی ایف ایف نے یہ قدم فیفا کی ہر کسی کو یکساں مواقع دینے کی پالیسی کے تحت اٹھایا ہے ۔پاکستان انڈر 17 فٹبال ٹیم اس سال ساف چیمپئن شپ اور ایشین کوالیفائر میں حصہ لے گی۔

 

