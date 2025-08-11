صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈگیمز سنوکر ایونٹ میں پاکستان کے محمد آصف کا فاتحانہ آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈگیمز سنوکر ایونٹ میں پاکستان کے محمد آصف کا فاتحانہ آغاز

لاہور(سپورٹس ڈیسک )عالمی گیمز 2025 میں پاکستان کی اخری امید محمد اصف نے اپنا پہلا میچ جیت لیا۔

چین کے شہر چینگ ڈو میں جاری 12 ویں عالمی گیمز کے سنوکر ٹورنامنٹ میں 3 مرتبہ کے عالمی چیمپئن محمد آصف نے اپنے حریف میزبان کھلاڑی لیانگ زیو لونگ کو 0-2 سے شکست دی۔عالمی چیمپئن نے پہلا فریم 50-79 اور دوسرا فریم 24-77 سے جیت کر اگلے راؤنڈ میں قدم رکھ دیا۔ ٹورنامنٹ میں شریک 9 ممالک کے 12 کھلاڑیوں کو 4 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ راؤنڈ میچز کے بعد ہر گروپ سے 2 کھلاڑی کوارٹر فائنل میں جگہ بنائیں گے ۔

 

