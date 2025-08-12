صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم کی تنزلی

  • کھیلوں کی دنیا
نئی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم کی تنزلی

دبئی (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے نئی ون ڈے انٹرنیشنل رینکنگ جاری کردی،نئی او ڈی آئی رینکنگ میں پاکستان ایک درجے گر کر 3465 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے سے پانچویں نمبر پر آگیا۔

سری لنکن کرکٹ ٹیم نے 4,009 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چوتھی پوزیشن سنبھال لی۔ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک درجہ ترقی پاکر نویں نمبر پر پہنچ گئی جبکہ بنگلہ دیش ایک درجہ تنزلی کے بعد دسویں نمبر پر چلا گیا۔بھارت 4,471 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلی پوزیشن پر قابض ہے ، نیوزی لینڈ 4,160 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے ، آسٹریلیا 3,473 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ۔ جنوبی افریقہ چھٹے اور افغانستان ساتویں نمبر پر موجود ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :انڈیکس پہلی بار 1,47,005 پوائنٹس پر پہنچ گیا

سونے کی فی تولہ قیمت میں 3600روپے کمی

اے آئی ایکسپو میں شرکت کے لئے درخواستیں طلب

چین کو پاکستانی کاٹن یارن کی برآمدات میں 19فیصد کمی

مقبول ترین گاڑیوں کاروان،شیرپا کے اپ گریڈڈ ماڈلز متعارف

کاروباری برادری کا ملکی سمت پر اعتماد چار سال کی بلند سطح پر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak