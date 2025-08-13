صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ گیمز سنوکر، محمد آصف میڈل سے ایک فتح دور

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ گیمز سنوکر، محمد آصف میڈل سے ایک فتح دور

چینگ ڈو (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے محمد آصف ورلڈ گیمز سنوکر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔چین کے شہر چینگ ڈو سے موصولہ اطلاعات کیمطابق محمد آصف نے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے زیک کوسکر کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے۔۔۔

 0-2 سے کامیابی حاصل کی۔محمد آصف نے پہلے فریم میں 51 کا بریک کھیلتے ہوئے 15-79 سے کامیابی حاصل کی جبکہ دوسرا فریم انہوں نے 31-89 سے اپنے نام کیا۔اب محمد آصف ورلڈ گیمز میں میڈل سے ایک فتح دور ہیں، سیمی فائنل میں فتح محمد آصف کا میڈل یقینی کردے گی۔ سیمی فائنل میں شکست کی صورت میں انہیں برانز میڈل کا میچ کھیلنا ہوگا۔ورلڈ گیمز کی تاریخ میں پاکستان اب تک ایک ہی میڈل جیتا ہے ۔ پاکستان کے لیے واحد میڈل سنوکر میں شوکت علی نے 2001 میں حاصل کیا تھا۔شوکت علی نے 2001 ورلڈ گیمز میں سنوکر کا برانز میڈل جیتا تھا۔دریں اثنا عالمی گیمز میں پاکستان کے نور زمان بخار کی وجہ سے سکواش کے پلیٹ ایونٹ کے فائنل مقابلے سے دستبردار ہوگئے ۔ عالمی انڈر 23 چیمپئن نور زمان کو ریٹائرڈ ہرٹ کی بنیاد پر مقابلے سے دستبردار ہونا پڑا، بعد ازاں ان کے حریف جنوبی افریقہ کے ڈی وین نیکر کو 0-3 سے فاتح قرار دے دیا گیا۔یہ امر قابل ذکر ہے کہ نور زمان ٹورنامنٹ کے دوسرے رانڈ میں شکست کھا بیٹھے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈکیتی میں ملوث میاں بیوی گرفتار

چور 2دکانوں سے 3لاکھ،5ہزار روپے ،سامان لے اڑے

ٹریفک وارڈن کو دھمکیاں دینے پر ٹرک ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

سیالکوٹ:5 افرا دگرفتار 8 کلو سے زائد منشیات برآ مد

خواتین سمیت 5افراد پر تشدد ،مقدمات درج کر لئے گئے

معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ نوجوان شدید زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak