صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی فٹبالر صدام حسین کا فن لینڈ فٹ بال کلب سے معاہدہ

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستانی فٹبالر صدام حسین کا فن لینڈ فٹ بال کلب سے معاہدہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان فٹبال ٹیم کے سابق کپتان صدام حسین کا یورپ کے مشہور فٹبال کلب سے معاہدہ ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق صدام حسین کا فن لینڈ کے کجانی ہاکا فٹبال کلب سے دو سال کا معاہدہ ہوا ہے ۔کراچی کے علاقے ملیر سے تعلق رکھنے والے صدام حسین 25 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔سابق کپتان نے انڈر 23 کی سطح پر بھی 18 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔عمان کے کلب صلالہ سے وابستہ صدام حسین نے کہاکہ سخت محنت کے بعد نئی ٹیم، نیا معاہدہ اور نیا خاندان مل گیا۔ کراچی کے ایک چھوٹے سے کلب سے یورپی کلب تک کا حیرت انگیز سفر شروع ہوگا، اپنے نئے خاندان کے لیے اپنا جذبہ، تجربہ اور مہارتیں دینے کے لیے تیار ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں میں 4 افراد کے قتل کا مقدمہ درج

پولیس نے 3 مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا

پیرمحل:بجلی چوری کرنے والا پکڑا گیا

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کر لیا

ون ویلنگ کرنے والا پکڑا گیا

کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak