صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی ٹیم رینکنگ بہتر ، سلمان،ابرار کی بھی ترقی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کی ٹیم رینکنگ بہتر ، سلمان،ابرار کی بھی ترقی

ٹاپ ٹین میں واحد پاکستانی بلے باز بابراعظم جو ساتویں پوزیشن پر موجود

لاہور (سپورٹس ڈیسک)سری لنکا کے خلاف پہلا ون ڈے جیتنے کے بعد پاکستان ٹیم آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں چوتھے نمبر پر آگئی۔راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پہلے میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 6 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔پہلے ون ڈے سے قبل آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم پانچویں اور سری لنکن ٹیم چوتھے نمبر پر موجود تھی۔ سلمان علی آغا بیٹنگ رینکنگ میں 16ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ رینکنگ میں ٹاپ ٹین میں واحد پاکستانی بلے باز بابراعظم ہیں جو ساتویں پوزیشن پر موجود ہیں۔

ابرار احمد 20ویں نمبر پر ہیں جب کہ فہرست میں شاہین شاہ آفریدی 16ویں نمبر پر ہیں۔ صائم ایوب بہترین آل راؤنڈر برقرار پائے ۔ ٹی ٹونٹی بیٹرز میں ابھیشک شرما کا پہلا نمبر برقرار ہے جبکہ سری لنکا کے کوشل پریرا 2 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر موجود ہیں۔ صاحبزادہ فرحان 11ویں پوزیشن پر پہنچے ۔ مینز ٹی ٹونٹی بولرز میں پاکستان کے ابرار احمد 8 ویں نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستانی پیسر شاہین آفریدی 13 ویں پوزیشن پر پہنچے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اچانک بے ہوش، ہسپتال سے گھرمنتقل

اے آئی ،انسانوں کی موسیقی میں فرق کرنا نا ممکن:سروے

ابھی دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے :اذان سمیع خان

سائبر جرائم بارے شعور بڑھانے کی ضرورت :سحر خان

علی طاہر کا والد کو گردے کے کینسر کی تشخیص کا انکشاف

ہریتک روشن کے پوسٹرز کمرے میں لگائے تھے :کریتی سینن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak