عبد اللہ احمد نے بیلجیئم باکسنگ چیمپئن شپ تیسری مرتبہ جیت لی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی نژاد عبد اللہ احمد نے مسلسل تیسری مرتبہ بیلجیئم باکسنگ چیمپئن شپ جیت لی۔انہوں نے یہ کامیابی 60کلو لائٹ ویٹ یوتھ کیٹیگری میں حاصل کی ہے ۔عبداللّٰہ احمد کے والد کشمیری لیڈر شبیر احمد جبی نے ان کی جیت کی تصدیق کی ہے ۔
پاکستانی نژاد عبد اللہ احمد نے مسلسل تیسری مرتبہ بیلجیئم باکسنگ چیمپئن شپ جیت لی۔انہوں نے یہ کامیابی 60کلو لائٹ ویٹ یوتھ کیٹیگری میں حاصل کی ہے ۔عبداللّٰہ احمد کے والد کشمیری لیڈر شبیر احمد جبی نے ان کی جیت کی تصدیق کی ہے ۔