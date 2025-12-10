سیلٹا ویگونے سپینش لالیگا میں ریال میڈرڈ کو 0-2سے ہرا دیا
میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)سیلٹا ویگونے ہسپانوی فٹ بال لیگ لالیگا کے اپنے 15ویں میچ میں ریال میڈرڈ کو ہرا کر چوتھی فتح کیساتھ ٹیبل پر ٹاپ ٹین پوزیشن حاصل کرلی ۔ سیلٹا ویگو کی ٹیم نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے ریال میڈرڈ کو 0-2 گول سے شکست دی۔
