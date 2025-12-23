وزیراعظم کا انڈر 19 ٹیم کے ہر کھلاڑی کیلئے ایک ،ایک کروڑ انعام
ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کیلئے 25، 25 لاکھ کا اعلان، ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا،شہباز شریف کا ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ سے خطاب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیم کی ملاقات،ٹیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی اور ٹیم کی شاندار کارکردگی کو قوم کیلئے باعثِ فخر قرار دیا
اسلام آباد(،سپورٹس رپورٹر،نامہ نگار) وزیراعظم میاں شہباز شریف کا انڈر19 ایشیا کپ کی فاتح قومی ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ دیا،وزیراعظم نے انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کیلئے ایک ایک کروڑ روپے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کردیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ وزیر اعظم نے ٹیم کو شاندار جیت پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ٹیم، انتظامیہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی کاوشیں اور محسن نقوی کی محنت قابل قدر ہیں۔وزیراعظم نے علی رضا اور سمیر منہاس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ٹیم کی کامیابی میں کردار ادا کرنے والے تمام کھلاڑیوں، کوچز اور دیگر سٹاف کو شاباش دی ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ میں اﷲ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا۔
وزیراعظم نے ٹیم مینجمنٹ کے ہر رکن کیلئے 25، 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں فتح سے قوم نے بھرپور خوشیاں منائیں۔ دریں اثنا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈر 19 ٹیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی اور ٹیم کی شاندار کارکردگی کو قوم کے لیے باعثِ فخر قرار دیا۔فیلڈ مارشل نے ٹیم کے نظم و ضبط ، ٹیم ورک اور فائٹنگ سپرٹ کو سراہا۔ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کی عکاس ہے ۔سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔