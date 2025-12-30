رونالڈو کا مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز
اگر انجری نہ ہوئی تو میں ایک ہزار گول ضرور کروں گا، انشائاللہ،پرتگالی فٹبالر
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ لیجنڈ فٹبال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے مسلسل تیسری مرتبہ مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پرتگالی سٹار کو یہ اعزاز دبئی میں منعقد ہونے والی گلوب سوکر ایوارڈز کی تقریب میں دیا گیا، جہاں انہوں نے کریم بنزیما، سالم الدوسری اور ریاض محرز جیسے نمایاں کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑا۔سال 2025 کے دوران رونالڈو نے تمام مقابلوں میں مجموعی طور پر 40 گول سکور کیے ، جو ان کی شاندار فارم اور مستقل کارکردگی کا واضح ثبوت ہے ۔وہ اس وقت سعودی عرب کے معروف کلب النصر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کا معاہدہ 2027 کے وسط تک جاری رہے گا۔
ایوارڈ وصول کرتے وقت 40 سالہ سٹار فٹبالر نے جذباتی تقریر میں کہا کہ مزید کھیلنا بہت مشکل ہے لیکن میرا جذبہ بلند ہے اور میں مزید کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔رونالڈو نے کہا کہ اس سے قطع نظر کہ مڈل ایسٹ میں کھیلوں یا یورپ میں، میں فٹبال کھیلنا، گولز کرنا اور ٹرافیز جیتنا پسند کرتا ہوں۔انہوں نے مزید کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے ، میں مزید ٹرافیز جیتنا چاہتا ہوں اور ایک ہزار گول کرنا چاہتا ہوں، اگر انجری نہ ہوئی تو میں ایک ہزار گول ضرور کروں گا، انشائاللہ۔