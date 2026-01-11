صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سید سلطان شاہ ساتویں بار بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین منتخب

  • کھیلوں کی دنیا
سید سلطان شاہ ساتویں بار بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین منتخب

لاہور (سپورٹس ڈیسک ، دنیا نیوز) پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے انتخابات 2026 سے 2029 ، سید سلطان شاہ ساتویں مرتبہ چیئرمین منتخب ہو گئے ۔محمد الیاس ایوب وائس چیئرمین، محمد بلال ستی ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز اور سید سلمان طارق بخاری ڈائریکٹر مارکیٹنگ منتخب ہوئے ۔

ڈاکٹر انور علی سیال ڈائریکٹر فنانس اور عبدالرزاق ڈائریکٹر ایڈمن منتخب ہوئے ، حبیب اللہ خان خٹک ڈائریکٹر منتخب ہوگئے ۔انٹرنیشنل افیئرز، نصر اللہ شہوانی ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، اللہ ڈینو ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ ری ہیبلی ٹیشن منتخب ہو گئے ، انتخابات بلائنڈ کرکٹ سٹیڈیم ایل ڈی اے سٹی میں منعقد ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak