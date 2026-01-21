صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایتھلیٹکس فیڈریشن کے متنازعہ انتخابات ، اہم عہدیدار طلب

ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ کو بھی پی ایس بی بورڈ اجلاس میں پیش ہونیکا نوٹس

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے متنازعہ انتخابات پر پاکستان سپورٹس بورڈ نے صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن سمیت اہم عہدیداران کو طلب کر لیا، اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ کو بھی پی ایس بی بورڈ اجلاس میں پیش ہونے کا نوٹس جاری ہوگیا۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے اسلام آباد ہایکورٹ کے احکامات کی روشنی میں پی ایس بی بورڈ کا اجلاس 23جنوری کو طلب کرتے ہوے ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر وجاہت حسین سمیت شاہدہ خانم، حمیرا محمود خان اور طارق سدھو کوطلب کر لیا ہے ۔ جس میں ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے دائر اپیلوں پر فریقین کا موقف سن کر فیصلہ کیا جاے گا۔ پی ایس بی نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کو تمام متعلقہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بھی کی ہے ۔ یہ بورڈ اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایتھلیٹکس فیڈریشن کی رٹ پٹیشن خارج کیے جانے کے بعد طلب کیا گیا ہے ۔ ہائی کورٹ نے معاملہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کو واپس بھجواتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ اپیلوں پر قانون اور قواعد کے مطابق فیصلہ کیا جائے ۔ پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر نے انتخابات کو غیر آئینی قرار دے رکھا ہے جبکہ کوچ سلمان بٹ کو بھی پی ایس بی بورڈ کے اجلاس میں شرکت کیلئے نوٹس جاری کیا گیا ہے ۔

 

