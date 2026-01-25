صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان فٹبال کھیلنے والا ایک عظیم ملک :صدرفیفا جیانی انفانٹینو

  • کھیلوں کی دنیا
ڈیووس (سپورٹس ڈیسک )فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے کہا ہے کہ پاکستان فٹبال کھیلنے والا ایک عظیم ملک ہے ۔

فیفا کی کوشش ہے باصلاحیت کھلاڑیوں کو موقع دے کر پاکستان کو ایشیا کی ٹاپ فٹبال ٹیم بنایا جائے ۔واضح رہے کہ فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے جلد پاکستان کے دورے کا اعلان بھی کیا ہے ۔صدر فیفا جیانی انفانٹینو نے ڈیووس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ دورہ وزیراعظم سے وعدے اور پاکستان فٹبال فیڈریشن کی نئی قیادت پر اعتماد کی بنیاد پر ہوا۔

