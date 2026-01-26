صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلادیش معاملہ،شاہد آفریدی، یوسف کی آئی سی سی پر تنقید ایک ملک کیلئے اصول نہیں بدل سکتے ، انصاف عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد،گفتگو

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف نے بنگلادیش کے معاملے پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہاہے کہ سکیورٹی خدشات حل نہ ہونے پر کرکٹ سے محبت کرنے والی قوم بنگلا دیش کو کرکٹ سے محروم دیکھنا انتہائی افسوس ناک ہے ۔ سابق کپتان نے کہا کہ ماضی میں جب ایسے ہی خدشات سامنے آئے تو نیوٹرل وینیو کی منظوری دی گئی، کسی ایک ملک کے لیے اصول نہیں بدل سکتے ۔انہوں نے کہاکہ آئی سی سی کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے ، جو کسی ایک بورڈ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوا نظر نہ آئے ، انصاف اور یکساں معیار ہی عالمی کرکٹ کی اصل بنیاد ہیں۔ شاہد آفریدی نے کہاہے کہ آئی سی سی کو اختلافات بڑھانے کے بجائے کرکٹ کی دنیا میں پل بننا چاہیے ۔ آئی سی سی نے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کے لیے بھارتی سکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ یہی سمجھ بوجھ بنگلا دیش کے معاملے میں دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے ، تسلسل، انصاف اور برابری عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد ہیں ۔

 

