صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیری بروک کا ساتھی کھلاڑیوں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کا انکشاف

  • کھیلوں کی دنیا
ہیری بروک کا ساتھی کھلاڑیوں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کا انکشاف

لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلش کپتان ہیری بروک کی جانب سے نائٹ کلب تنازع میں ساتھی کھلاڑیوں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کا انکشاف ہوا ہے ۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق ایشز سے قبل دورہ نیوزی لینڈ کے دوران ویلنگٹن میں شیڈول ون ڈے میچ سے قبل رات کو کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی، بعد ازاں انہوں نے نائٹ کلب میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی، جس پر انہیں باؤنسر نے مکا جڑا تھا۔ بروک نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس شام میرے ساتھ کچھ اور بھی پلیئرز موجود تھے ، ان کو بچانے کیلئے میں نے پہلے نام نہیں لیا تھا۔انگلش کپتان نے کہا کہ میں اس واقعے پر ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اپنی آف دی فیلڈ ذمہ داری کو سمجھنے کیلئے مزید سیکھنا ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کمالیہ : پولیس مقابلے میں منشیات فروش ہلاک، ساتھی فرار

کھڈیاں :ساتھی کی مبینہ فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ، دوسرا گرفتار

معمولی توتکار پر چاقو کے وار سے 2 لڑکے زخمی

پھولنگر : موٹرسائیکل کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق

لاہور، گوجرہ، قصور، ڈی آئی خان: 4 افراد کی خودکشی

3منشیات فروش گرفتار بڑی مقدار میں شراب برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak