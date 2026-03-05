صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھونی پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد

  • کھیلوں کی دنیا
دھونی پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد

رانچی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

 بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں ٹریفک مانیٹرنگ سسٹم کے تحت نصب کیمروں نے دھونی کو ان کی رہائش گاہ کے قریب تیز رفتاری سے گاڑی بھگاتے ہوئے ریکارڈ کیا۔رپورٹس کے مطابق قانون کی خلاف ورزی پر سابق کپتان کو موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت ایک ہزار بھارتی روپے کا ای چالان جاری کیا گیا ہے ۔دوسری جانب اس سے قبل جھارکھنڈ اسٹیٹ ہاؤسنگ بورڈ نے رانچی میں رہائشی پلاٹ کے مبینہ غلط استعمال پر بھی دھونی کو نوٹس جاری کیا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تعداد 5 لاکھ ریکارڈ

ڈالر3پیسے ،تولہ سونادس ہزار روپے مزید سستا

پاکرا نے لکی انوسٹمنٹس کی ریٹنگ بڑھا کر AM2ڈبل پلس کردی

اسٹاک ایکسچینج،مندی،42فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

آلو کی برآمدات کے تحفظ کیلئے موثر اقدامات کرینگے ،راناتنویر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak