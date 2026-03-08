صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20ورلڈکپ کا فائنل آج،نیوزی لینڈ جیت کیلئے پر عزم

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20ورلڈکپ کا فائنل آج،نیوزی لینڈ جیت کیلئے پر عزم

ٹرافی اٹھانے کیلئے کچھ دِلوں کو توڑنے پر برا نہیں لگے گا:کیوی کپتان ،بھارت ہوم گرانڈ پر ٹائٹل برقرار رکھنے کیلئے میدان میں اترے گا

 لاہور(سپورٹس ڈیسک )ٹی 20ورلڈ کپ کا فائنل آج احمد آباد میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا،نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی تاریخ کا پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش کرے گی جبکہ بھارت ہوم گرانڈ پر ٹائٹل برقرار رکھنے کیلئے میدان میں اترے گا۔کیوی کپتان مچل سینٹنر نے کہاہے کہ ٹرافی اٹھانے کے لیے کچھ دِلوں کو توڑنے پر برا نہیں لگے گا۔پچ ممکنہ طور پر بیٹنگ کے لیے سازگار ہوگی اور زیادہ سکور دیکھنے کو مل سکتا ہے ، میڈیا سے گفتگو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ گزشتہ 11 برسوں کے دوران نیوزی لینڈ نے آئی سی سی کے پانچ وائٹ بال فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا لیکن جیتے کوئی نہیں۔

جس پر کیوی کپتان نے طنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرافی جیتنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ اس ٹیم اور ماضی کی ٹیموں کو دیکھیں تو یہ ٹیم اپنے خیالات میں پختہ رہی ہے ۔ یہ ٹیم میدان میں جاتی ہے اور ایک یونٹ کی طرح کھیلتی ہے ۔ اس بار بھی کچھ مختلف نہیں ہے اور یہ اس لیے بھی مشکل ہوگا کہ کوئی بھی نیوزی لینڈ کو فیورٹ نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹیم کو معلوم ہے کہ وہ کرسکتی ہے ۔ ہوم گرانڈ پر کھیلنے کی وجہ سے بھارت پر جیتنے کا دباؤ زیادہ ہوگا ،ان کی ٹیم کا ہدف اچھا کھیل پیش کرنا اور ممکن ہو تو سٹیڈیم میں موجود شائقین کو خاموش کرنا ہے ۔ انہوں نے بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت دنیا کے بہترین بولرز میں شمار ہوتے ہیں اور انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں انہوں نے میچ کا رخ بدل دیا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خطے میں پاکستان سب سے مہنگا پٹرول فروخت کرنیوالا ملک، طیاروں کے فیول کی قیمت بلندی پر، مٹی کے تیل کی قیمت بھی 130 روپے بڑھا دی گئی : مہنگائی کاریلا، ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ

ایرانی صدر کی معذرت، پڑوسی ممالک پر حملے نہ کرنے کا اعلان، عمل نہ ہوسکا : فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات

مصنوعی قلت میں ملوث تیل کمپنی بھی بند کریں:وزیراعظم

پٹرول ذخیرہ پر کریک ڈاؤن، مریم نواز کے حکم پر پیرا متحرک

حکمران عیاشیاں کم، وزرا، افسران کی مفت پٹرول سہولت ختم کی جائے : حافظ نعیم

بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak