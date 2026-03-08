صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
مجیب الرحمٰن شامی ایاز امیر رؤف کلاسرا رشید صافی عمران یعقوب خان محمد عبداللہ حمید گل
آج   کا   کالم
مجیب الرحمٰن شامی
جلسہ عام
مجیب الرحمٰن شامی
"MSC" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2026-03-08
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

آزمائش میں مبتلا

ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی یلغار دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کا اختتام کب اور کس طرح ہو گا‘ یہ حملہ آوروں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری۔ حملے کی کوئی ایک وجہ بتائی گئی ہے‘ نہ اس کا ہدف۔ بس حملہ برائے حملہ کر دیا گیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایران پر اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ ہم پر حملہ کر دیتا۔ کبھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل حملہ کرنے والا تھا جس کے جواب میں ایران ہم پر حملہ آور ہو سکتا تھا‘ اس لیے ہمیں میدان میں کودنا پڑا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو حرکت میں آنے کا اشارہ دیا تھا‘ امریکہ اسرائیل کے ورغلانے میں نہیں آیا۔ وزیر جنگ کچھ کہہ رہا ہے‘ وزیر خارجہ کچھ اور خود صدرِ گرامی قدر کچھ۔ جس کے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کسی کو جوابدہ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کو غیر مؤثر بنایا جا چکا ہے اور امریکی سینیٹ اور کانگرس میں بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو جوابدہ ہیں‘ سو انہوں نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔
پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام ممکن طور پر ختم کر دیا ہے۔ اس کی تنصیبات کو تباہ کر ڈالا ہے۔ چند ماہ پہلے کیے جانے والے ہلے کو اس دعوے کے ساتھ ہی روکا گیا تھا کہ ہدف حاصل ہو چکا ہے لیکن اب کسی شرم یا جھجک کے بغیر پھر شور مچا دیا گیا کہ ایران ایٹمی طاقت بننے والا ہے‘ ہم مذہبی جنونیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس خطرناک صلاحیت کو حاصل کر لیں۔ دوسری سانس میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بنیادی ہدف قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک اور قلا بازی کھاتے ہوئے ''رجیم چینج‘‘ کا نعرہ لگایا جاتا ہے جس طرح وینزویلا میں صدر اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا اور وہاں مرضی کی حکومت قائم کر کے اس کے تیل کے کنوؤں کو تحویل میں لیا گیا ہے‘ اسی طرح ایران سے ''استفادہ‘‘ مطلوب تھا۔ دنیا بھر سے آوازیں اُٹھیں کہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ نو کروڑ افراد کا ایک وسیع خطۂ زمین ہے‘ جہاں کی حکومت کی جڑیں اپنے عوام میں مضبوط ہیں لیکن ایک نہیں سنی گئی۔ حملہ ہوا اور اس دعوے کے ساتھ ہوا کہ ایران کے لوگ حملہ آوروں کے گلے میں ہار ڈالیں گے۔ صدر ٹرمپ اعلان کرتے رہے‘ ایران کے لوگو تمہاری آزادی کا وقت آن پہنچا ہے‘ اُٹھو اور حکومت اپنے قبضے میں لے لو‘ ہم تمہاری مدد کے لیے آن پہنچے ہیں۔ سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو ان کے خاندان اور متعدد ساتھیوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ وہ جامِ شہادت نوش کر گئے‘ ان کے خون سے ایرانی قوم میں نیا جوش وخروش پیدا ہو گیا۔ وہ حملہ آوروں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے‘ اپنی آزادی پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا‘ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو بغلیں جھانکتے رہ گئے۔ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً اور سنگین خلاف ورزیوں نے انہیں رسوا کر ڈالا۔ دنیا بھر میں تھو تھو ہوئی لیکن طاقت کا نشہ ہے کہ ہنوز بدمست کیے ہوئے ہے۔
ایران پوری قوت سے میدان میں ہے۔ اس کے ڈرون اور میزائل اسرائیل پر برس رہے ہیں اور اردگرد موجود امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ دنیا کے بیس فیصد تیل کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے‘ سو خلیجی ممالک میں کہرام برپا ہے اور ان سے تیل اور گیس خریدنے والے بھی شدید دباؤ میں ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عالمی معیشت کو تہہ و بالا کر رہی ہیں۔ پاکستان بھی اس لہر کی زد میں ہے۔ صدر ٹرمپ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ ایران غیرمشروط سرنڈر کرے تو جنگ بندی ہو گی۔ ایران کی لغت میں سرنڈر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس کے رہنما ڈٹے ہوئے ہیں اور آخری آدمی تک ڈٹے رہنے کا عزم دہرا رہے ہیں۔
امریکہ اور ایران کی جنگی ترقی اور وسائل کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا لیکن ایرانی قوم اپنے جذبے میں سرشار ہے۔ سینکڑوں کیا ہزاروں ٹن بارود برسایا جا چکا ہے‘ ہسپتال اور سکول تک زد میں ہیں۔ ایک سکول میں 160سے زائد معصوم بچیاں خون میں نہلا دی گئیں اور حملہ آوروں کے چہرے پر رسوائی کا وہ داغ لگا جسے کبھی دھویا نہیں جا سکے گا۔ ہر روز دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کے آسمان پر قابض ہونے والے ہیں۔ اس کی بحریہ کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس کے میزائلوں کو ناکارہ بنا چکے ہیں‘ راکٹ لانچر کسی قابل نہیں رہے لیکن ہر روز ایران عملاً ان دعوؤں کی تردید کر کے دکھا دیتا ہے۔ کسی نہ کسی امریکی اور اسرائیلی اثاثے کو نشانہ بنا گزرتا ہے۔ ایران کے پاس ڈرون اور میزائل کتنے ہیں اور وہ کب تک حملہ آوروں کو تگنی کا ناچ نچاتا رہے گا‘ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا‘ اس کے رہنما لیکن بدحواس نہیں ہیں۔ ان کے اعصاب قابو میں ہیں اور وہ حملہ آوروں کو بھیانک انجام سے ڈرا رہے ہیں جبکہ صدر ٹرمپ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ اسلحہ کے امریکی ذخائر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم ہفتوں بلکہ مہینوں لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اہلِ پاکستان کی دعائیں اور نیک تمنائیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومت بھی مسلمان ملکوں اور بااثر ممالک سے رابطہ رکھے ہوئے ہے کہ کسی طور جنگ بندی ہو جائے۔ روس اور چین کی طرف سے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس اور چین اپنے طور پر ایران کی معاونت کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی جنگ میں کودنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عرب ممالک اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں بھی زوروں پر ہیں۔ وہاں موجود امریکی اڈوں کو ایران نشانہ بنا رہا ہے‘ اس پر وہ رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر نہیں غیر ملکی اڈوں پر نظر رکھے ہوئے ہے لیکن یہ اڈے جن ملکوں کی جغرافیائی حدود میں ہیں وہ اسے اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب پر بھی ڈرون داغے گئے لیکن پاکستان کی کامیاب سفارت کاری نے معاملے کو سنبھال لیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی واضح یقین دہانی کرا دی ہے جبکہ ایران نے بھی اس کی فضاؤں کی طرف منہ نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ امریکی ذرائع ہی سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل خلیجی ممالک اور سعودی عرب پر حملوں میں ملوث ہے۔ اس کی خفیہ کارروائیوں کا مقصد عربوں اور ایران کو آپس میں لڑانا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ فریقین حالات کی نزاکت کا خیال رکھیں گے اور ایران اپنی تمام تر توجہ امریکہ اور اسرائیل ہی کی طرف مرکوز رکھے گا۔
پاکستان کی حکومت اور لوگ ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے ہیں‘ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنا اور جنگ بند کرانے کے لیے سرگرم رہنا ہے۔ داخلی سیاست میں ڈالی گئی دراڑوں کو پُر کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے۔ احزابِ اقتدار اور اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ جُڑ کر پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کریں اور معاشی مشکلات کا سامناکرنے کے لیے یک جان ہوں تو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب تک احتیاط اور توازن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں‘ اللہ کرے کہ اس راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہم جنگ بندی تک پہنچ سکیں۔
(یہ کالم روزنامہ ''پاکستان‘‘ اور روزنامہ ''دنیا‘‘ میں بیک وقت شائع ہوتا ہے)

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مجیب الرحمٰن شامی کے مزید کالمز

مجیب الرحمٰن شامی کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
امریکہ کو کون روکے؟
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
دیوارِ کابل میں دراڑیں
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
کالم آرکائیو