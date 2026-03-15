آئی سی سی کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سلمان آغا کو تنبیہ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) آئی سی سی نے پاکستانی بیٹر سلمان علی آغا کے خلاف ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی پر تنبیہ کی اور 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دیا ہے ۔

آئی سی سی نے 39ویں اوور میں رن آؤٹ ہونے کے بعد سلمان علی آغا کے غصے میں اپنائے گئے رویے کو نامناسب قرار دیا اور آرٹیکل 2.2 کے تحت ضابطہ اخلاق کی کارروائی کی ہے ۔یہ آرٹیکل میچ کے دوران کرکٹ سامان یا گراؤنڈ کے آلات کے ساتھ نامناسب رویے سے متعلق ہے ، سلمان علی آغا نے غصے میں گلوز اور ہیلمٹ زمین پر پھینکا تھا۔آن فیلڈ امپائرز، تھرڈ امپائر اور فورتھ امپائر نے پاکستانی بیٹر پر الزام عائد کیا، سلمان علی آغا نے اپنی غلطی تسلیم کی اور سزا قبول کرلی ہے ، جس کے بعد آئی سی سی کو معاملے میں سماعت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔لیول 1 کی خلاف ورزی پر کم از کم سزا باضابطہ تنبیہ ہوتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ سزا میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائنٹ ہوسکتے ہیں۔ یہ گزشتہ 24 ماہ میں سلمان آغا کی پہلی خلاف ورزی تھی۔

