پی ایس ایل،حیدرآباد کی کٹ نے رنگ چھوڑ دیا

پی ایس ایل،حیدرآباد کی کٹ نے رنگ چھوڑ دیا وائٹ بال پنک میں تبدیل،امید ہے اگلے میچ میں مسئلہ حل ہو جائیگا، لبوشین

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان کھیلا گیا۔قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے اس میچ میں گیند کا رنگ تبدیل ہونے کا ایک دلچسپ اور غیر معمولی واقعہ دیکھنے میں آیا جس کے باعث گیند کو تبدیل بھی کرنا پڑا۔حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم نے مرون رنگ کی کٹ پہن رکھی تھی، جس کا رنگ سفید کوکابورا گیند پر لگنے لگا اور وہ ہلکے گلابی رنگ کی ہو گئی جس سے بلے بازوں کو گیند دیکھنے میں دشواری پیش آئی۔ حیدرآباد کنگزمین کے آفیشل ایکس اکاؤنٹ سے لاہور قلندرز کو فتح کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا گیا کہ مخالف کو اپنا پہلا پنک بال میچ جیتنے پر مبارکباد۔میچ کے بعد پریس کانفرنس میں کنگز مین کے کپتان مارنس لبوشین نے بتایا کہ انہوں نے دوسرے ہی اوور میں امپائرز کو اس مسئلے سے آگاہ کیا تھا۔انہوں نے کہاکہ اگرچہ کبھی کبھار گیند پر پیڈز یا بیٹ کا رنگ لگ جاتا ہے لیکن انہوں نے اس سے پہلے ایسا منظر کم ہی دیکھا ہے ۔لبوشین نے امید ظاہر کی اگلے میچ سے پہلے اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ 

 

پاکستان

پٹرول،ڈیزل کی قیمت برقرار،56ارب کابوجھ حکومت برداشت کریگی:شہباز شریف

امریکا،اسرائیل کے2ایٹمی مراکز ،سٹیل پلانٹس پر حملے،ایران کی بھر پور جوابی کارروائی :ہرمز سے 3جہاز واپس فرانس بھی جنگ سے لاتعلق

عوام توانائی بچت مہم میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوں:مریم نواز

پنجاب حکومت اپریل کے پہلے ہفتے سے گندم خریداری شروع کریگی

کئی ادویات 100فیصد تک مہنگی،دائمی مریضوں کیلئے علاج جاری رکھنا دشوار

نادرا 60روز کیلئے مشکوک شناختی کارڈ بلاک کرسکے گا۔سینیٹ کمیٹی میں بل منظور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak