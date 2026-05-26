صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے

جرمنی کے ایلم بیگچ کو ناک آؤٹ کرکے ڈبلیو بی او سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل جیتا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے عالمی چیمپئن بن کر کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سربلند کردیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے ڈبلیو بی او سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کرلیا، حمزہ شیراز نے جرمنی کے ایلم بیگچ کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرکے پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کرلیا۔حمزہ شیراز نے فائٹ کے آغاز سے ہی جارحانہ حکمت عملی اپنائے رکھی، ان کے تابڑ توڑ اور درست پنچز نے جرمن حریف کو بے بس کردیا۔

حمزہ شیراز کے خطرناک لیفٹ ہک کے نتیجے میں جرمن باکسر رنگ میں سنبھل نہ سکے ، ریفری نے مقابلہ فوری طور پر روک دیا۔26 سالہ حمزہ شیراز نے ریٹائرڈ ٹیرنس کرافورڈ کی خالی کردہ ڈبلیو بی او سپر مڈل ویٹ بیلٹ جیت کر تاریخ رقم کردی۔فتح کے بعد پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے رنگ میں سجدہ شکرادا کیا اور ٹیم کے ہمراہ کامیابی کا یادگار جشن بھی منایا۔حمزہ شیراز نے اپنی شاندار فتح کے موقع پرمیڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس کامیابی کے بعد اب میں 168 پاؤنڈ کیٹیگری کے تمام عالمی باکسرز کا سامنا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اپنے بال قربان کرنا بند کریں، علیزے کا شارٹ ہیئر کٹ ٹرینڈ پر طنز

ڈرامے میں 4بچوں کی ماں کیوں بنی،صنم نے بتا دیا

عید لوکلیکشن پر ٹرولنگ،زارا نور عباس والدہ کے حق میں بول پڑیں

بالی ووڈ کی 100میں سے 2فلمیں اچھی ہوتی ہیں:فرحان

سجل علی کے جنوبی کوریا میں بھی چرچے

خفیہ شادی نہیں کرونگی،خبریں بے بنیاد ہیں:کنگنا رناوت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak