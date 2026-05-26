بھارتیوں کا گھٹیا پن، ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا
نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کے سٹار بلے باز ویرات کوہلی اور آسٹریلوی کرکٹر ٹریوس ہیڈ کے ہاتھ نہ ملانے کے تنازع پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا۔
بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے ناصرف ٹریوس ہیڈ بلکہ ان کی فیملی پر ذاتی حملے کرنا شروع کر دئیے جبکہ بھارتی ٹرولرز متکبرانہ رویہ اپنانے والے ویرات کوہلی کے خلاف کچھ نہ بولے ۔سوشل میڈیا ٹرولرز کی جانب سے ٹریوس ہیڈ کی فیملی کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ جیسیکا نے کہاکہ ہم ٹھیک ہیں مگر یہ لوگ میری فیملی اور دوستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بدسلوکی دوبارہ ہو رہی ہے جیسے 2023ء کے ورلڈ کپ کے بعد ہوئی تھی۔