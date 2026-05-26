صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتیوں کا گھٹیا پن، ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا

  • کھیلوں کی دنیا
بھارتیوں کا گھٹیا پن، ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا

نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کے سٹار بلے باز ویرات کوہلی اور آسٹریلوی کرکٹر ٹریوس ہیڈ کے ہاتھ نہ ملانے کے تنازع پر بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے گھٹیا حرکت کرتے ہوئے ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا۔

بھارتی سوشل میڈیا صارفین نے ناصرف ٹریوس ہیڈ بلکہ ان کی فیملی پر ذاتی حملے کرنا شروع کر دئیے جبکہ بھارتی ٹرولرز متکبرانہ رویہ اپنانے والے ویرات کوہلی کے خلاف کچھ نہ بولے ۔سوشل میڈیا ٹرولرز کی جانب سے ٹریوس ہیڈ کی فیملی کے خلاف انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ جیسیکا نے کہاکہ ہم ٹھیک ہیں مگر یہ لوگ میری فیملی اور دوستوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بدسلوکی دوبارہ ہو رہی ہے جیسے 2023ء کے ورلڈ کپ کے بعد ہوئی تھی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

فیلڈ مارشل کی امن کیلئے مثبت کوششیں ، عالمی حالات جو بھی ہوں پاکستان سے تعلقات اولین ترجیح: چینی صدر

پاکستان سمیت مسلم ممالک معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کریں : ٹرمپ

چینی وزیراعظم لی چیانگ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کیساتھ گرمجوشی سے مصافحہ

ایف پی سی سی آئی کی ملک کو تجارتی و بجٹ خسارے سے نکالنے کیلئے تجاویز

اوور چارجنگ پر گاڑیوں کے روٹ پرمٹ ، بس سٹینڈ اجازت نامے منسوخ : مریم نواز

حکومت پالیسی کے تسلسل اور مالیاتی اصلاحات کے ایجنڈے پر کار بند: وفاقی وزیر خزانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak