لیونل میسی انجری کا شکار، ورلڈکپ میں شرکت مشکوک
میامی(سپورٹس ڈیسک)ارجنٹینا کے سٹار فٹبالر لیونل میسی کی انجری سے متعلق خدشات نے فٹبال مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔
تفصیل کے مطابق امریکی فٹبال لیگ کے ایک میچ میں انٹر میامی کی نمائندگی کرتے ہوئے میسی کو کھیل کے دوران تکلیف محسوس ہوئی جس کے بعد انہوں نے خود ہی متبادل کی درخواست کی اور میدان سے باہر چلے گئے ۔یہ واقعہ فلاڈیلفیا یونین کے خلاف کھیلے گئے میچ میں پیش آیا جہاں بارش کے باعث گیلا میدان کھلاڑیوں کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔میچ کے 73ویں منٹ میں میسی کو اپنی بائیں ٹانگ کے پچھلے حصے کو پکڑتے دیکھا گیا جس کے بعد انہیں فوری طور پر میدان سے باہر بلا لیا گیا۔تاہم وہ ڈگ آؤ ٹ کی جانب جاتے ہوئے نارمل انداز میں چلتے دکھائی دئیے۔