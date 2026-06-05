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پروہاکی لیگ:روانگی سے قبل قومی پلیئرز کو واجبات کی ادائیگی

  • کھیلوں کی دنیا
پروہاکی لیگ:روانگی سے قبل قومی پلیئرز کو واجبات کی ادائیگی

کھلاڑیوں کو 4کروڑ 50لاکھ کی ادائیگی کی گئی، وزیرِ اعظم کیجانب سے ایف آئی ایچ ورلڈ کپ انعامی اور ایڈوانس ڈیلی الاؤنس کی رقم شامل قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ میں شرکت کے بعد نیدرلینڈز اور بیلجیئم میں 14 سے 30 اگست تک ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈکپ میں ایکشن میں ہوگی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو 4 کروڑ 50 لاکھ روپے کی ادائیگی کردی۔پی ایچ ایف نے پرو لیگ کے لئے قومی ٹیم کی روانگی سے قبل تمام کھلاڑیوں کے واجبات کی ادائیگی ایڈوانس میں کر دی ہے ۔اس رقم میں وزیرِ اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایف آئی ایچ ورلڈ کپ انعامی رقم اور ایڈوانس ڈیلی الاؤنس کی رقم شامل ہے ۔یہ پہلی بار ہے کہ کسی ایونٹ میں روانگی سے پہلے ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایونٹ میں جانے کیلئے تمام واجبات کی رقوم مکمل طور پر ادا کر دی گئی ہے ۔پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ محی الدین وانی کا کہنا ہے کہ ہر کھلاڑی کے لیے تقریباً 7 لاکھ روپے پرو لیگ اور 15 لاکھ کی رقم ایف آئی ایچ ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی مد میں شامل ہے ۔ پی ایچ ایف کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ڈیلی الاؤنس کی مد میں کھلاڑیوں کو 110 ڈالرز کی ادائیگی کی گئی ہے ۔پاکستان ہاکی ٹیم 13 سے 20 جون تک بیلجیئم میں میزبان ٹیم اور سپین سے پرو لیگ کے 4 میچز کھیل کر بھارت اور انگلینڈ کے ساتھ 23 سے 27 جون تک انگلینڈ میں پرو لیگ کے 4 میچ کھیلے گی۔قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ میں شرکت کے بعد نیدرلینڈز اور بیلجیئم میں 14 سے 30 اگست تک ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈکپ میں ایکشن میں ہوگی۔

 

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