صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی پی ایل میں کرکٹ کا توازن متاثر ہو رہا :لیونگ سٹون

  • کھیلوں کی دنیا
آئی پی ایل میں کرکٹ کا توازن متاثر ہو رہا :لیونگ سٹون

مسلسل بڑے سکورز،چھکوں کی بارش سے میچز کی دلچسپی کم ہو رہی ،انگلش کرکٹر

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلش کرکٹر لیام لیونگ سٹون نے آئی پی ایل کی خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔لیام لیونگ سٹون نے آئی پی ایل کے موجودہ طرزِ کھیل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹورنامنٹ میں بیٹنگ کے لیے انتہائی سازگار حالات کے باعث کرکٹ کا توازن متاثر ہو رہا ہے ،ان کے مطابق مسلسل بڑے سکورز اور چھکوں کی بارش سے میچز کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے ۔لیونگ اسٹون نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک ٹیم نے 230 سے زائد رنز کا ہدف محض 18 اوورز میں حاصل کر لیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بیٹنگ کے لیے حالات غیرمعمولی حد تک آسان ہو چکے ہیں۔انہوں نے کہاکہ جب شائقین ہر میچ میں صرف چھکے ہی لگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کھیل کی اصل مسابقت اور مہارت پس منظر میں چلی جاتی ہے ۔انہوں نے فلیٹ وکٹوں، امپیکٹ پلیئر قانون اور مسلسل ہائی سکورنگ میچز کو اس رجحان کی بڑی وجوہات قرار دیا۔لیونگ سٹون کے مطابق ان حالات میں بولرز کے پاس اپنی صلاحیتیں دکھانے کے مواقع محدود رہ جاتے ہیں جس سے کھیل یکطرفہ محسوس ہونے لگتا ہے ۔انہوں نے نشاندہی کی کہ سن رائزرز حیدرآباد نے ایک ہی پچ پر مسلسل کئی میچز کھیلے جس سے فائدہ مزید بڑھ گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی، ایک لاکھ 71ہزار کی حد بحال

چاندی سستی،سونا1523روپے مہنگا،ڈالر کی قدر کم

وزیر اعظم اور کراچی کی تاجر برادری میں مشاورتی اجلاس

نیشنل بینک اورچارٹر فار کمپیشن پاکستان کے درمیان معاہدہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے

انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ
Dunya Bethak