صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کی میرا آندریوا نے فرنچ اوپن ویمن ٹائٹل جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
روس کی میرا آندریوا نے فرنچ اوپن ویمن ٹائٹل جیت لیا

پیرس(سپورٹس ڈیسک )فرنچ اوپن ٹینس میں ویمن ایونٹ کا ٹائٹل روس کی میرا آندریوا نے جیت لیا۔ اُنہوں نے فائنل میں پولینڈ کی مایا چولنسکا کو باآسانی مات دی۔

 وہ 36 برس بعد فرنچ اوپن ٹینس کا ٹائٹل جیتنے والی سب سے کم عمر خاتون کھلاڑی ہیں۔ روسی کھلاڑی نے پہلا سیٹ 3 گیم ڈراپ کرکے 3-6 سے جیتا۔ دوسرے سیٹ میں اُنہوں نے مزید بہتر کھیل پیش کیا اور صرف 2 گیم ڈراپ کر کے 2-6 کے سکور کے ساتھ سیٹ اور فائنل دونوں جیت لیا۔ 19 سالہ آندریوا پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلم ٹورنامنٹ کا فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غیرقانونی امیگریشن ،منشیات کیخلاف پاک روس معاہدے

ڈونلڈ ٹرمپ کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ

’’لبنان کو حقیقی دشمن سے بچائیں‘‘ ایران کا لبنانی صدر کو جواب

امریکا نے کویت کو 1.98 ارب ڈالر کے اسلحہ فروخت کی منظوری دیدی

27 لاکھ زندہ افراد کو’’مردہ ‘‘قرار دینے کاامریکی منصوبہ ،حکام کی تردید

پوپ لیو کا سپین دورہ، چرچ میں جنسی زیادتی کو ’’کھلا زخم‘‘ قرار دے دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak