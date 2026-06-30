صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیڈا تاریخ میں پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں داخل

  • کھیلوں کی دنیا
کینیڈا تاریخ میں پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں داخل

لاس اینجلس(سپورٹس ڈیسک)فیفا فٹبال ورلڈ کپ کے مشترکہ میزبان کینیڈا نے جنوبی افریقا کو 0-1 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی، وہ میگا ایونٹ میں اس مرحلے میں پہلی بار کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔

لاس اینجلس سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے پہلے ہاف میں کوئی ٹیم بھی گول نہ کرسکی۔دوسرے ہاف میں دونوں جانب سے کھیل میں کچھ تیزی دکھائی دی لیکن برتری کسی کو نہ مل سکی۔پھر انجری ٹائم میں ایک موو پر کینیڈا کو موقع ملا، ان کے کھلاڑی سٹیفن سٹاکیولو نے گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچا کر ٹیم کو برتری دلادی جو کینیڈا کی جیت کیلئے کافی رہی۔میگا ایونٹ کی تاریخ میں کینیڈا کی ٹیم پہلی مرتبہ پری کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے ۔ راؤنڈ آف16 میں اس کا مقابلہ نیدرلینڈز یا مراکش سے ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹیلر سوئفٹ کی شادی پر تنازعات شروع، سٹوں کا بازار گرم

بیٹوں کو تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہوں:سیف

فلم جب وی میٹ شاہد کپور کی وجہ سے بنی:امتیاز علی

زندہ شخص کو کھونے کا احساس زیادہ تکلیف دہ :ثروت گیلانی

میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا گووندا کی اہلیہ کا مبہم بیان

ٹائر پنکچر،اب میں خودمختار نہیں رہنا چاہتی، دنانیر کا مذاق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak