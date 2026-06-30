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وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان انجری سے صحتیاب ہو گئے

  • کھیلوں کی دنیا
وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان انجری سے صحتیاب ہو گئے

کراچی (سپورٹس ڈیسک)وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان انجری سے صحتیاب ہو گئے ،گروئن انجری کی وجہ سے رضوان کی ویسٹ انڈیز کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں سلیکشن پر تحفظات تھے۔

ذرائع کے مطابق قومی وکٹ کیپر اب مکمل طور پر فٹ ہیں اور سلیکشن کیلئے دستیاب ہیں۔ٹیسٹ سیریز کیلئے قومی سکواڈ کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے ،رضوان اس وقت نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان کے ریڈ بال ٹریننگ کیمپ میں شرکت کر رہے ہیں جو 10 جولائی تک چلے گا۔پاکستان کرکٹ بورڈ کی میڈیکل ٹیم 6 جولائی کو رضوان کی فٹنس کا جائزہ لے گی۔قبل ازیں رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ تجربہ کار وکٹ کیپر نے کیمپ میں ایک ہفتہ تاخیر سے شمولیت اختیار کی اور پی سی بی کے طبی عملے کی نگرانی میں بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔نتیجے کے طور پر وہ تربیتی سیشنز اور پریکٹس سرگرمیوں میں مکمل طور پر حصہ لینے سے قاصر رہے۔ 

 

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