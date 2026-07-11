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انگلش کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کیلئے نئے پروٹوکول جاری

  • کھیلوں کی دنیا
انگلش کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں کیلئے نئے پروٹوکول جاری

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کیلئے الکوحل کے نئے پروٹوکول جاری کر دئیے ۔

برطانوی میڈیا کے مطابق ای سی بی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے نئے پروٹوکول پر دستخط کر دئیے جس میں بین سٹوکس واقعے کے بعد کھلاڑیوں کو پروٹوکول کی وضاحت کی گئی ہے ۔پروٹوکول کے مطابق کھلاڑیوں پر میچ کے بعد اگلے روز بھی شراب پینے پر پابندی ہوگی، نئی پالیسی میں مڈنائٹ کرفیو بدستور برقرار رہے گا اور رات 10بجے کے بعد ہوٹل سے باہر رہنے کی صورت میں کھلاڑی کو مینجمنٹ یا سکیورٹی کو آگاہ کرنا ہوگا۔رپورٹ کے مطابق کھلاڑی شراب کے نشے میں پبلک میں نظرنہیں آئیں گے ، کھلاڑیوں پر سوشل میڈیا پر الکوحل سے متعلق کسی بھی سرگرمی یا اشیاء کو پوسٹ کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے جب کہ کھلاڑی یا ٹیم ہوٹل کے پبلک ایریاز میں بھی الکوحل نہیں استعمال کرسکیں گے ۔ 

 

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