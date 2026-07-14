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ورلڈکپ:پہلی بار ٹاپ فور رینکنگ ٹیمیں سیمی فائنل میں

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈکپ:پہلی بار ٹاپ فور رینکنگ ٹیمیں سیمی فائنل میں

ٹیموں کو الگ حصوں میں رکھا گیا تاکہ سیمی فائنل سے پہلے مدمقابل نہ آئیں نئے فارمیٹ کے تحت سپین اور ارجنٹینا صرف فائنل میں آمنے سامنے آ سکتے

لاہور(نیٹ نیوز)فیفا ورلڈکپ کی تاریخ میں پہلی بار عالمی رینکنگ کی ٹاپ فور ٹیموں نے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے ۔سپین، ارجنٹینا، فرانس اور انگلینڈ کی اس کامیابی میں فیفا کے نئے ڈرا سسٹم نے بھی اہم کردار ادا کیا جس کے تحت چاروں سرفہرست ٹیموں کو الگ الگ حصوں میں رکھا گیا تاکہ وہ سیمی فائنل سے پہلے ایک دوسرے کے مدمقابل نہ آئیں۔اس منصوبے کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری تھا کہ تمام ٹیمیں اپنے اپنے گروپس میں پہلی پوزیشن حاصل کریں اور ایسا ہی ہوا۔نئے فارمیٹ کے تحت سپین اور ارجنٹینا صرف فائنل میں ہی آمنے سامنے آ سکتے ہیں جبکہ فرانس اور انگلینڈ کو ناک آؤٹ مرحلے میں الگ راستے دئیے گئے۔

اب سیمی فائنلز میں فرانس کا مقابلہ سپین سے جبکہ انگلینڈ کا ارجنٹینا سے ہوگا۔48 ٹیموں پر مشتمل نئے ورلڈکپ فارمیٹ کے باعث ابتدائی ناک آؤٹ مرحلے میں بڑی ٹیموں کے ٹکرانے کے امکانات بڑھ گئے تھے جس کے پیش نظر فیفا نے ڈرا کے طریقہ کار میں تبدیلی کی۔ اس فیصلے کا مقصد بڑے مقابلوں کو ٹورنامنٹ کے آخری مراحل تک محفوظ رکھنا اور مقابلوں میں توازن برقرار رکھنا تھا جو اس بار کامیاب ثابت ہوا۔

 

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