دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع،عبداللہ شفیق،سعود شکیل کی واپسی متوقع
ٹیم انتظامیہ کا بیٹنگ لائن اپ میں بھی رد و بدل پر غور ،7ماہر بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا آپشن ،تیز رفتار نوجوان پیسر عبید شاہ کو موقع مل سکتا
لاہور(سپورٹس ڈیسک) پاکستان اورویسٹ انڈیزکادوسرا ٹیسٹ آج پورٹ آف سپین میں شام 7بجے سے شروع ہوگا، ویسٹ انڈیز کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ سے قبل پاکستانی ٹیم میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے ۔تفصیلات کے مطابق شان مسعود کمر کی شدید تکلیف کے باعث سیریز اور انگلینڈ کے دورے سے باہر ہو چکے ہیں جس کے بعد عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کو سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے ۔دونوں کھلاڑی ٹیم کے تربیتی سیشن میں بھی شریک ہوئے جبکہ اویس ظفر بھی سکواڈ کا حصہ ہیں، تاہم اہم میچ میں تجربہ کار بیٹرز کو ترجیح دیے جانے کا امکان زیادہ ہے ۔
ٹیم انتظامیہ بیٹنگ لائن اپ میں بھی رد و بدل پر غور کر رہی ہے ۔ ایک امکان یہ ہے کہ عبداللہ شفیق تیسرے نمبر پر کھیلیں جبکہ بابر اعظم اپنی پسندیدہ چوتھی پوزیشن برقرار رکھیں۔اس کے علاوہ سات ماہر بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا آپشن بھی زیر غور ہے جس سے سعود شکیل کی پلیئنگ الیون میں واپسی ممکن ہو سکتی ہے ۔بولنگ میں بھی تبدیلی متوقع ہے ۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستانی فاسٹ بولرز کی رفتار ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں کم رہی جس کے باعث تیز رفتار نوجوان پیسر عبید شاہ کو موقع مل سکتا ہے ۔ اگر پچ ایک بار پھر فاسٹ بولرز کے لیے سازگار رہی تو پاکستان ایک سپنر کم کر کے اضافی بیٹر یا ایک اور فاسٹ بولر شامل کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے ۔
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