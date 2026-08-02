صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع،عبداللہ شفیق،سعود شکیل کی واپسی متوقع

  • کھیلوں کی دنیا
دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع،عبداللہ شفیق،سعود شکیل کی واپسی متوقع

ٹیم انتظامیہ کا بیٹنگ لائن اپ میں بھی رد و بدل پر غور ،7ماہر بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا آپشن ،تیز رفتار نوجوان پیسر عبید شاہ کو موقع مل سکتا

 لاہور(سپورٹس ڈیسک) پاکستان اورویسٹ انڈیزکادوسرا ٹیسٹ آج پورٹ آف سپین میں شام 7بجے سے شروع ہوگا، ویسٹ انڈیز کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ سے قبل پاکستانی ٹیم میں اہم تبدیلیوں کا امکان ہے ۔تفصیلات کے مطابق شان مسعود کمر کی شدید تکلیف کے باعث سیریز اور انگلینڈ کے دورے سے باہر ہو چکے ہیں جس کے بعد عبداللہ شفیق اور سعود شکیل کو سکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے ۔دونوں کھلاڑی ٹیم کے تربیتی سیشن میں بھی شریک ہوئے جبکہ اویس ظفر بھی سکواڈ کا حصہ ہیں، تاہم اہم میچ میں تجربہ کار بیٹرز کو ترجیح دیے جانے کا امکان زیادہ ہے ۔

ٹیم انتظامیہ بیٹنگ لائن اپ میں بھی رد و بدل پر غور کر رہی ہے ۔ ایک امکان یہ ہے کہ عبداللہ شفیق تیسرے نمبر پر کھیلیں جبکہ بابر اعظم اپنی پسندیدہ چوتھی پوزیشن برقرار رکھیں۔اس کے علاوہ سات ماہر بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا آپشن بھی زیر غور ہے جس سے سعود شکیل کی پلیئنگ الیون میں واپسی ممکن ہو سکتی ہے ۔بولنگ میں بھی تبدیلی متوقع ہے ۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستانی فاسٹ بولرز کی رفتار ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں کم رہی جس کے باعث تیز رفتار نوجوان پیسر عبید شاہ کو موقع مل سکتا ہے ۔ اگر پچ ایک بار پھر فاسٹ بولرز کے لیے سازگار رہی تو پاکستان ایک سپنر کم کر کے اضافی بیٹر یا ایک اور فاسٹ بولر شامل کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:’’7‘‘کے عدد نے شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے

چین:کاسمیٹک سرجری نے خاتون کا چہرہ بگاڑ دیا

یری بروز، ونڈو کلیننگ کی دنیا کا یوسین بولٹ

طلبہ نے عمارتوں کی اندر راستہ بتا نے والی ایپ تیار کرلی

آسٹریلیا:150سال بعد لائبریری کو کتاب واپس کر دی

بھارت:جڑواں بھائیوں کی جڑواں بہنوں سے شادی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak