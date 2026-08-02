جیولن تھرو میں سری لنکا کے رومیش تھارانگا کا گولڈ میڈل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم کوئی میڈل نہ جیت سکے ۔
سری لنکا کے رومیش تھارانگا نے 89.75 کی بہترین تھرو کے ساتھ سونے کا تمغہ جیت لیا،ارشد ندیم جیولن تھرو فائنل میں 12 ایتھلیٹس میں نویں نمبر پر آئے ، 85.83 میٹر کی تھرو کہساتھ بھارت کے نیرج چوپڑا چاندی کا تمغہ جیت گئے جبکہ بھارت کے ہی یشویر سنگھ نے 85.41 میٹر کی تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔
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