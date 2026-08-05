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غیر منظور شدہ ایشین لیجنڈز لیگ میں سابق کرکٹرز کی شرکت، پی سی بی کا نوٹس

  • کھیلوں کی دنیا
غیر منظور شدہ ایشین لیجنڈز لیگ میں سابق کرکٹرز کی شرکت، پی سی بی کا نوٹس

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے غیر منظور شدہ ایشین لیجنڈز لیگ میں سابق کرکٹرز کی شرکت کا سخت نوٹس لے لیا۔

پی سی بی کے مطابق زیمبیا میں جاری ایشین لیجنڈز لیگ کو آئی سی سی اور زیمبیا کرکٹ یونین کی منظوری حاصل نہیں ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ غیر منظور شدہ لیگ میں این او سی کے بغیر شرکت کرنے والے سابق کرکٹرز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ غیر منظور شدہ لیگ میں شرکت کرنے والوں کو 2 سال تک پی سی بی سے این او سی جاری نہیں کیا جائے گا۔کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ دو سال تک پی سی بی اور پی ایس ایل میں کوچنگ، مینٹورنگ اور دیگر ذمہ داریوں کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ پی سی بی نے موجودہ اور سابق کرکٹرز کو بیرون ملک ایونٹس میں شرکت سے قبل لازمی این او سی حاصل کرنے کی ہدایت کردی۔

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