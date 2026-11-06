صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسٹیانورونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم کو بائے بائے کہہ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
کرسٹیانورونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم کو بائے بائے کہہ دیا

کرسٹیانورونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم کو بائے بائے کہہ دیا 18سال کی عمر میں قومی ٹیم جوائن کرنیوالے سٹار کا 23سالہ انٹرنیشنل کیریئر ختم

 لزبن(سپورٹس ڈیسک ) پرتگال سے تعلق رکھنے والے دنیائے فٹبال کے سٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ۔ اکتوبر میں نیشن لیگ کے دوران ناروے کے خلاف میچ میں نہ کھلائے جانے پر رونالڈو غصے میں پرتگال ٹیم کا کیمپ چھوڑ کر چلے گئے تھے تاہم اس وقت رونالڈو نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ وہ انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائر نہیں ہورہے اور پرتگال کے کیمپ کو چھوڑ جانے پر وہ سزا کے مستحق ہیں لیکن اب رونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے ۔ کرسٹیانو رونالڈو 18 سال کی عمر میں پرتگال کی نیشنل ٹیم میں منتخب ہوئے اور ان کا تقریباً23 سالہ انٹرنیشنل دور ختم ہوگیا جب کہ کرسٹیانو رونالڈو نے انڈر 15 سے لے کر نیشنل ٹیم تک 25 سال پرتگال ٹیم کی نمائندگی کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بغیر انسولین شوگر کنٹرول کرنے والی ڈیوائس تیار

ایلومینیم سے سستی طویل عمر والی بیٹری تیار کی جائے گی

1 سال سینما جاکر 1207فلمیں دیکھنے کا عالمی ریکار ڈ قائم

300 سال پُرانی دیوار سے پتھر چرانے والا شخص پکڑا گیا

’’دنیا بھر میں زیادہ لوگوں کی سالگرہ ماہ ستمبر میں منائی جاتی ‘‘

پیزا پر انناس ڈالنے سے انکار پر شیف نوکری سے فارغ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak