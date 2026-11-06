اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات 21دن میں کرانے کا فیصلہ
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے زیرِ اہتمام اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے نئے انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ، جس کے تحت آئندہ 21 دنوں کے اندر انتخابی عمل مکمل کر کے نئی قیادت کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔
پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے زیرِ اہتمام اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے نئے انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ، جس کے تحت آئندہ 21 دنوں کے اندر انتخابی عمل مکمل کر کے نئی قیادت کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔
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