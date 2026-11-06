صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات 21دن میں کرانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے انتخابات 21دن میں کرانے کا فیصلہ

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے زیرِ اہتمام اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے نئے انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ، جس کے تحت آئندہ 21 دنوں کے اندر انتخابی عمل مکمل کر کے نئی قیادت کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔

پاکستان کک باکسنگ فیڈریشن کے زیرِ اہتمام اسلام آباد کک باکسنگ ایسوسی ایشن کے نئے انتخابات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ، جس کے تحت آئندہ 21 دنوں کے اندر انتخابی عمل مکمل کر کے نئی قیادت کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،3حدیں بحال،335ارب روپے منافع

سونامزید 9600روپے سستا، ڈالر کی قدر3پیسے کم

فیصل بینک میڈیم سائز بینکوں میں بہترین بینک آف دی ایئر قرار

اکتوبر کے دوران5003نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن

مرکنٹائل ایکسچینج میں58.260ارب روپے کے سودے

فیڈریشن انتخابات، زبیر موتی والا اور انجم نثار کا نیا اتحاد قائم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ
Dunya Bethak