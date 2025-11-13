صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو یارک(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنی فلیگ شپ ڈیوائس آئی فون کے لیے 230 ڈالر (65 ہزار پاکستانی روپے ) مالیت کی پاکٹ متعارف کرادی۔۔۔

آئی فون پاکٹ صارفین کو اپنی ڈیوائس بستے کی طرح کندھے یا بازو پر لٹکانے کی سہولت دے گی اور صارفین باآسانی اس پاکٹ میں فون کو رکھ سکیں گے اور اس سے نکال سکیں گے ۔کمپنی نے یہ پاکٹ فیشن برانڈ Issey Miyake کے اشتراک سے بنائی ہے اور اس میں ڈیزائنرز کے ٹریڈ مارک پلیٹس موجود ہیں۔ایپل کا کہنا تھا کہ اس خیال نے اضافی پاکٹ بنانے کے خیال سے جنم لیا۔کمپنی نے بتایا کہ یہ پاکٹ ایپل کے ڈیزائن سٹوڈیو اور Issey Mayake کے درمیان اشتراک سے بنا ہے ۔ اگرچہ یہ پاکٹس ایپل سٹور پر فروخت کی جارہی ہے ہیں لیکن اس میں فیشن کمپنی کی برانڈنگ شامل ہے ۔

 

