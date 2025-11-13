ایپل کی آئی فون کیلئے 65ہزار روپے کی پاکٹ متعارف
نیو یارک(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنی فلیگ شپ ڈیوائس آئی فون کے لیے 230 ڈالر (65 ہزار پاکستانی روپے ) مالیت کی پاکٹ متعارف کرادی۔۔۔
آئی فون پاکٹ صارفین کو اپنی ڈیوائس بستے کی طرح کندھے یا بازو پر لٹکانے کی سہولت دے گی اور صارفین باآسانی اس پاکٹ میں فون کو رکھ سکیں گے اور اس سے نکال سکیں گے ۔کمپنی نے یہ پاکٹ فیشن برانڈ Issey Miyake کے اشتراک سے بنائی ہے اور اس میں ڈیزائنرز کے ٹریڈ مارک پلیٹس موجود ہیں۔ایپل کا کہنا تھا کہ اس خیال نے اضافی پاکٹ بنانے کے خیال سے جنم لیا۔کمپنی نے بتایا کہ یہ پاکٹ ایپل کے ڈیزائن سٹوڈیو اور Issey Mayake کے درمیان اشتراک سے بنا ہے ۔ اگرچہ یہ پاکٹس ایپل سٹور پر فروخت کی جارہی ہے ہیں لیکن اس میں فیشن کمپنی کی برانڈنگ شامل ہے ۔