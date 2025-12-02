صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاول کا پانی آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہوسکتا ہے

  • عجائب دنیا
چاول کا پانی آپ کے لیے کتنا مفید ثابت ہوسکتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاول کے پانی کو پھینکنے کی بجائے اسے بالوں اور جِلد بہتر بنانے کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔2021 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ چاول کے پانی میں ایسے اجزا موجود ہوتے ہیں۔۔۔

 جو معدے کو سکون پہنچاتے ہیں اور نظام ہاضمہ کے مسائل جیسے بدہضمی سے تحفظ ملتا ہے ۔اس پانی سے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بھی مدد ملتی ہے ۔ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ چاول کے پانی میں ایسے وٹامنز اور منرلز جیسے وٹامن بی، آئرن، زنک اور میگنیشم موجود ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کے افعال کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ چاول کا پانی جِلد کی عمر بڑھانے والے ایک enzyme کی سرگرمیوں کو محدود کرتا ہے جس سے جھریوں کو بننے سے روکنے میں ممکنہ مدد مل سکتی ہے ۔ چاول کے پانی کے استعمال سے بالوں کی خشکی سے نجات پانے میں بھی مدد ملتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak