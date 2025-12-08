صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی آلودگی شریانوں میں رکاوٹ کا باعث، نئی تحقیق

  • عجائب دنیا
فضائی آلودگی شریانوں میں رکاوٹ کا باعث، نئی تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)نئی طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی دل کی شریانوں میں رکاوٹ اور سختی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے سنگین امراضِ قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق شکاگو میں ریڈیالوجیکل سوسائٹی آف نارتھ امریکا کے منعقدہ سالانہ اجلاس میں پیش کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طویل عرصے تک عام فضائی آلودگی کا شکار رہنے والے افراد میں شریانوں کے سخت ہونے سے پیدا ہونے والی دل کی سنگین بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ۔محققین نے بتایا ہے کہ فضائی آلودگی کی سطح جو سرکاری معیارات کے قریب یا اس سے کم تھی، وہ بھی دل کی بیماریوں کی ابتدائی علامات سے وابستہ پائی گئی۔ مرکزی محقق ڈاکٹر فلپ کاسٹیلو اراوینا نے کہا کہ کم سطح پر بھی فضائی آلودگی کورونری شریانوں میں زیادہ پلاک بننے سے منسلک ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak