چالان کے بعد شہری نے کار چلاتے بھی ہیلمٹ پہن لیا

آگرہ (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع آگرہ میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص کو کار چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہنے دیکھا گیا۔۔

۔یہ غیر معمولی قدم اس وقت سامنے آیا جب مبینہ طور پر پولیس نے اسے کار چلانے کے دوران ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,100 روپے کا چالان کردیا۔بھارتی شہری گلشن کا کہنا ہے کہ 26 نومبر کو میں گاڑی چلا رہا تھا اور باقاعدہ سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی پولیس نے انہیں ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کر دیا۔گلشن کا کہنا ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہیں، اس لیے انہوں نے چالان کے بعد احتیاطاً کار چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا ہے تاکہ دوبارہ چالان سے بچا جا سکے ۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے حیرت اور طنز کا اظہار کیا، اور ٹریفک قوانین کے نفاذ میں غلطیوں پر سوالات اٹھائے ۔ 

 

