صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کی تصاویر لائیک کرنا طلاق کی وجہ بن سکتا ہے

  • عجائب دنیا
خواتین کی تصاویر لائیک کرنا طلاق کی وجہ بن سکتا ہے

انقرہ(نیٹ نیوز)اگر آپ سوشل میڈیا پر دیگر خواتین کی تصاویر کو لائیک کرتے ہیں تو ایسا کرنا طلاق کی وجہ بن سکتا ہے ، کم از کم ترکیہ میں تو ایسا ہوسکتا ہے ۔

جی ہاں واقعی ترکیہ کی ایک عدالت نے ایک فیصلے میں کہا کہ دیگر خواتین کی سوشل میڈیا پوسٹس کو لائیک کرنے کو طلاق کی کارروائی میں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ترکیہ کی Court of Cassation نے دریافت کیا کہ ترک شہر قیصری سے تعلق رکھنے والے ایک مرد نے آن لائن مسلسل دیگر خواتین کی تصاویر کو لائیک کرکے 'ازدواجی اعتماد' کو نقصان پہنچایا۔ بیوی نے شوہر پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا، مالی معاونت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور دیگر خواتین کی پوسٹس پر ردعمل ظاہر کرکے اپنی وفاداری کی دھجیاں اڑا رہا ہے ۔دوسری جانب شوہر کا دعویٰ تھا کہ بیوی نے اس کے والد کی توہین کی، بہت زیادہ حسد ظاہر کیا اور آن لائن توہین آمیز جملے استعمال کیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں لاکھوں کانقصان

ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے بعد ہی قتل کردیا گیا :پولیس

کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر ،ماں جاں بحق ، 4 بیٹیاں زخمی

وزیرآباد:جی ٹی روڈ پر نا معلوم شخص کی لاش برآ مد

ڈسکہ :موبائل ایپلی کیشن پر جوا کھیلتے ایک شخص گرفتار

وزیرآباد:نوجوان نے ہمسائے کی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak