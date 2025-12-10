خواتین کی تصاویر لائیک کرنا طلاق کی وجہ بن سکتا ہے
انقرہ(نیٹ نیوز)اگر آپ سوشل میڈیا پر دیگر خواتین کی تصاویر کو لائیک کرتے ہیں تو ایسا کرنا طلاق کی وجہ بن سکتا ہے ، کم از کم ترکیہ میں تو ایسا ہوسکتا ہے ۔
جی ہاں واقعی ترکیہ کی ایک عدالت نے ایک فیصلے میں کہا کہ دیگر خواتین کی سوشل میڈیا پوسٹس کو لائیک کرنے کو طلاق کی کارروائی میں ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ترکیہ کی Court of Cassation نے دریافت کیا کہ ترک شہر قیصری سے تعلق رکھنے والے ایک مرد نے آن لائن مسلسل دیگر خواتین کی تصاویر کو لائیک کرکے 'ازدواجی اعتماد' کو نقصان پہنچایا۔ بیوی نے شوہر پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا، مالی معاونت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور دیگر خواتین کی پوسٹس پر ردعمل ظاہر کرکے اپنی وفاداری کی دھجیاں اڑا رہا ہے ۔دوسری جانب شوہر کا دعویٰ تھا کہ بیوی نے اس کے والد کی توہین کی، بہت زیادہ حسد ظاہر کیا اور آن لائن توہین آمیز جملے استعمال کیے ۔