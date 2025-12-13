امریکا:83ہزار سے زائد کوکیز بنا کر ریکارڈ بنانیکی کوشش
پٹس برگ (نیٹ نیوز)امریکا میں ایک فیس بک پیج نے وسیع تبادلے کے لیے 83 ہزار 427 کوکیز بنا کر گنیز ورلڈ ریکارڈ نظریں جمالیں۔۔۔
ریکارڈ بنانے کی یہ کوشش ویڈنگ کوکی ٹیبل کمیونٹی فیس بک پیج کی جانب سے امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر پٹس برگ منعقد کی گئی جس میں امریکا کی 14 ریاستوں اور نیوزی لینڈ سے 583 بیکرز نے 67 ٹیموں میں حصہ لیا۔بیکرز نے 83 ہزار 427 کوکیز واشنگٹن کاؤنٹی فیئر گراؤنڈز میں ٹیم ٹیبلز پر پیش کیں اور آخر میں 78 ہزار 835 کوکیز کا تبادلہ کیا گیا۔ویڈنگ کوکی ٹیبل کمیونٹی کی خالق لارا میگون کا کہنا تھا کہ یہ کوکیز کرسمس تھیم کی تھیں۔ریکارڈ بنانے کی اس کوشش کے شواہد گنیز ورلڈ ریکارڈز میں جمع کرا دئیے گئے ہیں اور منتظمین پُر امید ہیں کہ یہ کوشش دنیا کے سب سے بڑے کرسمس کوکی تبادلے کی کیٹیگری میں جگہ بنا لے گی۔