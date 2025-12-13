صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزدوروں نے چھ گھنٹے میں ڈھائی کلومیٹر سڑک بنا ڈالی

  عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں مزدوروں نے ٹریفک روانی میں خلل ڈالے بغیر 2.4 کلو میٹر کی سڑک بنا ڈالی۔سوشل میڈیا کے مطابق غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق۔۔۔

 کنسٹرکٹر منیجرز نے خستہ حال سڑک کی مرمت کے لیے سڑک کو بند کرنے کے بجائے رات کے وقت کام کرنے کا فیصلہ کیا اور صرف چھ گھنٹوں کے اندر پوری سڑک بنا دی۔سوشل میڈیا کے مطابقمزدوروں نے قلیل مدت کے اندر 8000 ٹن ایسفالٹ بچھا کر بیجنگ کے چوتھے رنگ روڈ کو اس پر آنے والے پہلے مسافر سے قبل مکمل کردیا۔سوشل میڈیا کے مطابق واضح رہے چین میں تعمیراتی کام کا انتہائی رفتار کے ساتھ ہونا ایک عام سی بات ہے ۔ کچھ برس قبل ایک چینی کمپنی نے صرف 29 گھنٹوں میں اپارٹمنٹ کے لیے عمارت کھڑی کر دی تھی۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن
