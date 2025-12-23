صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناسا کی گاڑی مریخ پر میلوں سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب

نیو یارک(نیٹ نیوز)ناسا کا پرسورینس روور مریخ پر طویل سفر کا ریکارڈ توڑنے کے قریب ہے ۔۔۔

 پہلے مریخ پر سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے والا ریکارڈ ناسا کے اپرچونیٹی روور کے نام ہے جس نے لگ بھگ 28.06 میل (45.16 کلومیٹر) سفر کیا۔ ناسا کے جدید روور پرسورینس نے تقریباً 25 میل (40 کلومیٹر) کا فاصلہ طے کر لیا ہے اور اپرچونیٹی کے ریکارڈ کو عبور کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے ۔ اس مشن کا مقصد نہ صرف زیادہ فاصلہ طے کرنا ہے بلکہ مریخ کے جیزرو کرِیٹر میں قدیم حیاتیاتی نشانات تلاش کرنا بھی ہے ۔ پرسورینس کے مضبوط پہیے اور خود-سوار نیویگیشن سسٹم نے سخت مریخی زمین پر قابلِ ذکر سفر ممکن بنایا ہے ۔ مریخ پر لمبا سفر ریکارڈ صرف ایک اعداد و شمار نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ روور زیادہ سائنسی سائٹس تک پہنچ سکتا ہے ، مختلف جغرافیائی خصوصیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے ۔

 

