صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

  • عجائب دنیا
امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا میں 499 افراد نے چکن ونگ کھانے کے مقابلے میں شریک ہو کر گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔

امریکی ریاست نیویارک کے شہر بُفالو کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والی ایک سالانہ تقریب میں چکن ونگ کھانے کے سب سے بڑے مقابلے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔مقابلے میں 499 افراد نے شریک ہو کر 397 افراد کا ریکارڈ توڑا جو 2018 میں ایمازون ویب سروسز نے بنایا تھا۔تازہ ترین ریکارڈ کی تصدیق کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈز کا ایک اہلکار موقع پر موجود تھا۔ریکارڈ بنانے کی اس کوشش سے اکٹھا کی گئی رقم کو ہورائزن ہیلتھ سروسز کے ٹِین مینٹل ہیلتھ پروگرام کو عطیہ کر دیا گیا،چکن ونگ کھانے کے مقابلے کی ویڈیو سوشل میڈیاپر خوب وائرل ہورہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ٹی وی کو شکست،کےآر ایل پریذیڈنٹ کپ کا فاتح

کرسمس ڈے کے رنگ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں بھی بکھر گئے

اولمپیئن ویٹ لفٹر طلحہ طالب گیراج میں ٹریننگ کرنے پر مجبور

پاکستان کو ساف بوائز انڈر 17چیمپئن شپ کی میزبانی مل گئی

باکسنگ ڈے ٹیسٹ کیلئے آسٹریلیا کے 12رکنی سکواڈ کا اعلان

میسی نے نئی رینکنگ میں کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak