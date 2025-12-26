چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک بچے نے نمائش کے دوران انتہائی قیمتی سونے تاج حادثاتی طور پر توڑ دیا۔ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق دو کلو وزنی گولڈن فینکس کراؤن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر تھی۔۔۔
نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ نمائش میں گیا تھا جہاں غیر ارادی طور پر تاج سے ٹکرایا اور تاج ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔واقعے کی تفصیلات سے ژینگ کائیے نامی ایک انفلوئنسر (1 کروڑ 36 لاکھ فالوورز) نے آگاہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ یہ تاج ان کے شوہر نے شادی کے تحفے کے طور پر بنایا تھا۔سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ تاج کو دیکھنے آتا ہے ، جب وہ حفاظتی کیس کو صاف کرنے کے لیے چھوتا ہے تو وہ الٹ جاتا ہے اور تاج گِر کر ٹوٹ جاتا ہے ۔