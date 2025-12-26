صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک بچے نے نمائش کے دوران انتہائی قیمتی سونے تاج حادثاتی طور پر توڑ دیا۔ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق دو کلو وزنی گولڈن فینکس کراؤن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار ڈالر تھی۔۔۔

نوجوان اپنے گھر والوں کے ساتھ نمائش میں گیا تھا جہاں غیر ارادی طور پر تاج سے ٹکرایا اور تاج ٹکڑے ٹکڑے ہوگیا۔واقعے کی تفصیلات سے ژینگ کائیے نامی ایک انفلوئنسر (1 کروڑ 36 لاکھ فالوورز) نے آگاہ کیا۔انہوں نے بتایا کہ یہ تاج ان کے شوہر نے شادی کے تحفے کے طور پر بنایا تھا۔سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ تاج کو دیکھنے آتا ہے ، جب وہ حفاظتی کیس کو صاف کرنے کے لیے چھوتا ہے تو وہ الٹ جاتا ہے اور تاج گِر کر ٹوٹ جاتا ہے ۔

 

