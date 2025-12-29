طلبہ نے انسانی طاقت سے اُڑنے والی سائیکل تیار کرلی
ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے طلبہ نے ایسی سائیکل ایجاد کی ہے جو صرف پیڈل چلانے کی طاقت سے زمین سے اُڑ سکتی ہے۔
یہ ایجاد ظاہر کرتی ہے کہ انسانی جسمانی توانائی ہی کسی مشین کو فضاء میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ منفرد منصوبہ ایک عام سائیکل سے شروع ہوا، مگر اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر پیڈل کا گھومنا مشین کو اُڑان دینے کے لیے کافی ہو۔ طلبہ کی یہ ایجاد ثابت کرتی ہے کہ معروف اور سادہ مشینیں بھی تخلیقی ڈیزائن کے ذریعے ہوا میں بلند کی جا سکتی ہیں۔ سائیکل کے لیے کوئی انجن، بیٹری یا دیگر پاور سورس استعمال نہیں کیے گئے۔ اُڑان کے لیے تمام قوت رائیڈر کی جسمانی طاقت فراہم کرتی ہے، جس سے ہر گھماؤ کو فضاء میں لے جانے کے لیے مطلوبہ توانائی ملتی ہے۔ ابھی تک مکینیکل تفصیلات اور اُڑان کی مستحکمی کے بارے میں مکمل معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔