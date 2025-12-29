صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طلبہ نے انسانی طاقت سے اُڑنے والی سائیکل تیار کرلی

  • عجائب دنیا
طلبہ نے انسانی طاقت سے اُڑنے والی سائیکل تیار کرلی

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان کے طلبہ نے ایسی سائیکل ایجاد کی ہے جو صرف پیڈل چلانے کی طاقت سے زمین سے اُڑ سکتی ہے۔

یہ ایجاد ظاہر کرتی ہے کہ انسانی جسمانی توانائی ہی کسی مشین کو فضاء میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ منفرد منصوبہ ایک عام سائیکل سے شروع ہوا، مگر اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر پیڈل کا گھومنا مشین کو اُڑان دینے کے لیے کافی ہو۔ طلبہ کی یہ ایجاد ثابت کرتی ہے کہ معروف اور سادہ مشینیں بھی تخلیقی ڈیزائن کے ذریعے ہوا میں بلند کی جا سکتی ہیں۔ سائیکل کے لیے کوئی انجن، بیٹری یا دیگر پاور سورس استعمال نہیں کیے گئے۔ اُڑان کے لیے تمام قوت رائیڈر کی جسمانی طاقت فراہم کرتی ہے، جس سے ہر گھماؤ کو فضاء میں لے جانے کے لیے مطلوبہ توانائی ملتی ہے۔ ابھی تک مکینیکل تفصیلات اور اُڑان کی مستحکمی کے بارے میں مکمل معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سال2025،کمپٹیشن کمیشن کا کارٹلائزیشن کیخلاف سخت ایکشن

آن لائن فراڈ کرنے والوں کی گردن سی سی ڈی دبوچے گی

سیکریٹری فشریز، جھینگا اسٹیٹ سائٹ سرگودھا میں ترقیاتی کام کا جائزہ

بینظیر بھٹو نے تاجروں کے حقوق کیلئے بھی جدوجہد کی،موتی والا

اڑان پاکستان پروگرام پر برق رفتار عملدرآمد ناگزیر، اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کارکردگی بمقابلہ بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نئے سال کی آمد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بِک گیا…(2)
بابر اعوان
سعود عثمانی
نیلا گنبد
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک اور25 دسمبر گزر گیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر و صبر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak